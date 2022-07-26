قبل 44 عامًا.. صورة الملك فهد تتصدر مجلة “تايم” الأمريكية بعد حصوله على لقب رجل العام

تواصل – فريق التحرير

نشر الحساب الرسمي للملك فهد بن عبد العزيز، صورة للملك الراحل على غلاف مجلة “التايم” الأمريكية.

وأظهرت الصورة التي تعود لعدد يوم 29 مايو 1978، توقيع الملك فهد، الذي كان وقتها وليًا للعهد، بعد حصوله على لقب رجل العام آنذاك.

Person of the Year، كان يطلق عليها اسم رجل العام أو امرأة العام وذلك حتى سنة 1999، وهي نسخة سنوية من مجلة تايم الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة، تقوم بتمييز شخص أو مجموعة أو فكرة أو شيء ما “يمتلك الأثر الأكبر في أحداث العام سواءً كان ذلك للأحسن أو الأسوأ”.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو قديمًا يجمع الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو الملك فيصل والملك خالد، في أمريكا خلال الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس روزفلت عام 1943م، أي قبل 80 سنة تقريبًا.

وكان هذا الوفد هو أول وفد رفيع المستوى من المملكة يزور الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، وشملت الزيارة معامل التكرير.

وحسب الوثائق الأمريكية، في عام 1943 زار أول وفد من المملكة رفيع المستوى الولايات المتحدة، عندما أرسل المغفور له الملك عبد العزيز نجليه: المغفور له الأمير (الملك في وقت لاحق) فيصل، والمغفور له الأمير (الملك في وقت لاحق) خالد، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين.

الملك فيصل بن عبد العزيز ولد 14 أبريل 1906، وهو ثالث ملوك المملكة، وهو ثالث أبناء الملك عبد العزيز، وتولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر 1964.