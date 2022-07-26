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من أهم أسباب إجابة الدعاء وصلاح الأبناء.. الشويعر يوضح

من أهم أسباب إجابة الدعاء وصلاح الأبناء.. الشويعر يوضح
٠٧:٥٨:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أورد الشيخ عبد السلام الشويعر، أستاذ الفقه المقارن والمدرس بالحرمين الشريفين، أحد أهم أسباب قبول الدعاء إلى الله – عز وجل- من منهج القرآن في دعاء الأنبياء لذرياتهم بجوامع الكلم.

وقال الشويعر: “إن من أسباب إجابة الدعاء وقبوله عند الله تعالى، ألا يعتدي الداعي في دعائه، وقد قال الله في محكم آياته (ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين) وقد ذكر أهل العلم أن الاعتداء منهي عنه ومنه الاعتداء في الدعاء”.

كما أضاف: “وقد قال النبي ﷺ (سيأتي أقوام يعتدون في دعائهم) لذا فإن المسلم يجب أن يحرص على الدعاء لله تعالى بجوامع الكلم، فيكل إليه الأمور في تقديرها واختيارها، وهو سبحانه أعلم من العبد بنفسه، وأعلم بما يصلحه ويصلح أبناءه، كما قال -جل وعلا- (ألا له الخلق والأمر)”.

وكذلك أوضح الشويعر أن الأولى بالمسلم أن يدعو بدعاء الأنبياء، الذي ورد في القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: “حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ”.

الكلمات الدلالية:
إجابة الدعاء القران الكريم عبد السلام الشويعر

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