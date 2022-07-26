الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق
٠٧:١٣:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-  35 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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أمطار غزيرة الغبار جازان جريان السيول حالة الطقس رياح وأتربة عسير نجران

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