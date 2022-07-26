الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ما حكم قول «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن؟
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ثقافية

ما حكم قول «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن؟

ما حكم قول «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن؟
٠٣:٠١:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن.

وقال الشيخ الخضير إن النهي عن هذا اللفظ بخصوصه لا يُوجد، لكن النهي عن المحدثات في الجملة وهذا منها، والتزام قول القارئ: (صدق الله العظيم) في كل قراءة محدَث لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن صحابته الكرام.

وأضاف الشيخ الخضير أن ذلك لم يثبت أيضا لا عن أحد ممن يُعتد بقوله من أهل العلم، بأن يكون ذلك عادةً وديدنًا أن يقول: (صدق الله العظيم) بعد ختم كل قراءة هذا من المحدثات.

وتابع الشيخ الخضير “هذا محدَث لا يُلتزَم، وإن قاله القارئ أحيانًا فلا مانع، وقد ذكر القرطبي وغيره في تفسيره أنه إذا فرغ من قراءته صدَّق الله العظيم، وشهد لنبيه بالتبليغ، وهكذا، ولكن هذا ليس له أصل، ولا دليل عليه من السنة ولا من فعل السلف.

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الشيخ عبدالكريم الخضير القرآن الكريم فتاوى الخضير قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن

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