ولي العهد في حديثه عن «ذا لاين» : الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال

تواصل- فريق التحرير:

قال سمو ولي العهد إننا نعتقد أن المرحلة الأولى من ” ذا لاين” ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال.

وأضاف أننا ما زلنا نعمل على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن نعتقد أنه سيكون 9-16%.

وأوضح أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال.

جاء هذا في حديث ولي العهد مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم ذا لاين.