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قيمتها 18 مليار دولار.. بنك باركليز يعيد شراء أوراق مالية بعد بيعها بالخطأ
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اقتصادية

قيمتها 18 مليار دولار.. بنك باركليز يعيد شراء أوراق مالية بعد بيعها بالخطأ

قيمتها 18 مليار دولار.. بنك باركليز يعيد شراء أوراق مالية بعد بيعها بالخطأ
٠٢:٤٣:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك باركليز البريطاني، بدء عملية لإعادة شراء ما تصل قيمته إلى 17.6 مليار دولار من الأوراق المالية، في عملية ستحدد خسائر البنك من الخطأ الفادح في الأعمال الورقية، والذي أدى إلى بيع كمية من الأوراق المالية والسندات المطروحة في البورصة تفوق الكميات المسجلة.

وأوضح البنك أن عملية إعادة الشراء ستبدأ في أول أغسطس وتنتهي يوم 12 سبتمبر العام الجاري.

وذكر في تقرير نتائجه عن الربع الأول من العام الحالي إنه تكبد ما يصل إلى 540 مليون جنيه إسترليني (651 مليون دولار) بسبب هذه القضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

يذكر أن البنك، كان قد أصدر في مارس الماضي كمية من الأوراق المالية تفوق الكمية المسجلة والمرخص بها لدى هيئة الأوراق المالية والتداول، وفرض هذا الخطأ على البنك عرض إعادة شراء الأوراق المالية المصدرة بنفس السعر الأصلي في إطار ما يسمى “عرض الفسخ”.

وبسبب هذا الخطأ اضطر البنك إلى تعليق تنفيذ خطة لإعادة شراء كمية من أسهمه بقيمة مليار جنيه إسترليني إلى جانب تعليق عشرات الطروحات لأوراق مالية قابلة للتداول في البورصة.

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