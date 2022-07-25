«الصبر الجميل».. موعظة بليغة من أب على قبر ولده (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

قال الله تعالى مسلّيا نبيه صلى الله عليه وسلم ” فاصبر الصبر الجميل”، وفي واقعة من هذا الصبر الجميل ومزيد من التحمل والثبات، وجه أب عُماني نصيحة وموعظة للمشيعيين الذين حضروا دفن ولده وفلذة كبده.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر الأب وقد وقف على قبر ولده وحوله المشيعيين، خطيبا فيهم يلقي عليهم موعظة بليغة، وما أبلغ من موعظة الموت.

وقال الأب في موعظته أن المولى عز وجل يقول لخير خلقه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز (إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)، ويقول سبحانه (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام).