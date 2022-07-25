الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الصبر الجميل».. موعظة بليغة من أب على قبر ولده (فيديو)
ولي العهد في حديثه عن «ذا لاين» : الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق الذي سيبلغ نحو 500 مليار ريال
مسلحون يستهدفون موكب مدير أمن أبين وإصابة ثلاثة من مرافقيه
جونز هوبكنز أرامكو يعلن حاجته لموظفين في عدة مدن.. رابط التقديم
7 نصائح لتناول طعام صحي بميزانية غير مرهقة
هل العدوى من جدري القردة سريعة الانتشار؟ وكيل الصحة يجيب (فيديو)

الفيديو

«الصبر الجميل».. موعظة بليغة من أب على قبر ولده (فيديو)

«الصبر الجميل».. موعظة بليغة من أب على قبر ولده (فيديو)
٠٢:٣٧:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

قال الله تعالى مسلّيا نبيه صلى الله عليه وسلم ” فاصبر الصبر الجميل”، وفي واقعة من هذا الصبر الجميل ومزيد من التحمل والثبات، وجه أب عُماني نصيحة وموعظة للمشيعيين الذين حضروا دفن ولده وفلذة كبده.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر الأب وقد وقف على قبر ولده وحوله المشيعيين، خطيبا فيهم يلقي عليهم موعظة بليغة، وما أبلغ من موعظة الموت.

وقال الأب في موعظته أن المولى عز وجل يقول لخير خلقه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز (إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)، ويقول سبحانه (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام).

 

الكلمات الدلالية:
الصبر الجميل المشيعون متاع الغرور من عليها فان

مواد ذات صلة

المزيد
فيديو | عراك بين إوزة وفيل.. شاهد أيهما المنتصر؟

فيديو | عراك بين إوزة وفيل.. شاهد أيهما المنتصر؟

منذ 5 سنوات
‫بالفيديو.. شجار عنيف بين متسولتَيْن أمام إشارة مرور‬

‫بالفيديو.. شجار عنيف بين متسولتَيْن أمام إشارة مرور‬

منذ 8 سنوات
«إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ».. تلاوة للشيخ «الدوسري» من المسجد الحرام

«إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ».. تلاوة للشيخ «الدوسري» من المسجد الحرام

منذ 12 شهر
«لَقَد جاءَكُم رَسولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنينَ رَءوفٌ رَحيمٌ».. تلاوة لـ«السديس»

«لَقَد جاءَكُم رَسولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنينَ رَءوفٌ رَحيمٌ».. تلاوة لـ«السديس»

منذ سنة واحدة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *