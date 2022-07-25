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وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
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فرص

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
٠٢:٤٠:٥٥ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي مشتريات.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  •  القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.
  •  القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.
  •  القدرة على إدارة طلبات الشراء.
  •  إجادة التعامل مع برامج ERP   (Oracle).
  •  إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 يوليو 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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