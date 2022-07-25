وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي مشتريات.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.

خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.

القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.

القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.

القدرة على إدارة طلبات الشراء.

إجادة التعامل مع برامج ERP (Oracle).

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 يوليو 2022م.