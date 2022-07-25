وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي مشتريات.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.
- خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.
- القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.
- القدرة على إدارة طلبات الشراء.
- إجادة التعامل مع برامج ERP (Oracle).
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 يوليو 2022م.