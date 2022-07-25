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هل العدوى من جدري القردة سريعة الانتشار؟ وكيل الصحة يجيب (فيديو)
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هل العدوى من جدري القردة سريعة الانتشار؟ وكيل الصحة يجيب (فيديو)

هل العدوى من جدري القردة سريعة الانتشار؟ وكيل الصحة يجيب (فيديو)
٠١:٣٦:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري أن طبيعة فيروس جدري القردة ليست بدرجة العدوى التي نتحدث عنها في فيروسات مثل الإنفلونزا أو كوفيد 19.

وأضاف لقناة “العربية”، نحن نتحدث عن مرض معدي فقط عندما يكون الشخص لديه أعراض واضحة، مثل بثور في الجلد ممتلئة بالسوائل يسبقها حرارة والشخص يكون واضح إنه مصاب.

وتابع قائلا : “بالتالي إذا تواجد شخص في وسيلة نقل وكانت لديه هذه الأعراض وهو شيء نادر الحدوث، ولكن إن حصل فيتم تقصي وفحص كل الموجودين بالطائرة بمن فيهم طاقم الطائرة لفحصهم الطبية ويتم مراقبتهم لمدة 21 يوماً.

ونوه أيضا د. عسيري “إنه لم يتم رصد أي حالة ثانوية من هذه الحالات الثلاث المكتشفة في المملكة، وكلها حالات أولية مرتبطة بالسفر ولم تنتقل لأي شخص داخل المملكة أو المنشآت الصحية.

الكلمات الدلالية:
الجدري المملكة جدري القردة عبدالله عسيري

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