7 نصائح لتناول طعام صحي بميزانية غير مرهقة

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تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات والأطعمة المغذية الأخرى ربما يكون أكثر صعوبة على الأفراد والعائلات مؤخرا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

إعداد قائمة تسوق قبل زيارة متجر البقالة يزيد من احتمالية اتباع نظام غذائي صحي؛ ونوع من الحماية من خيارات الطعام غير الصحية.

1 ـ منتجات معلبة

يساعد التعليب أو التجميد على احتفاظ المنتجات على قيمتها الغذائية. كشفت دراسة، أجريت عام 2015 حول ثمانية فواكه وخضراوات، أن محتوى الفيتامينات في الأصناف المجمدة هو نفسه، وأحيانًا أفضل من الإصدارات الطازجة.

2 ـ الحبوب الكاملة

الأفضل اختيار الحبوب الكاملة لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الإضافية؛ وأرز الحبوب الكاملة والمعكرونة والكسكس هي منتجات أسعارها جيدة.

3 ـ البروتين

تشمل مصادر البروتين رخيصة السعر واللذيذة كل من البيض والمأكولات البحرية المعلبة، مثل التونة والسردين والسلمون. ويعتبر الحمص والفاصوليا والعدس أيضًا مصادر رائعة للبروتين.

4 ـ موسم الشراء

الرغبة في شراء فواكه وخضراوات طازجة، فمن الأفضل شراؤها عندما تكون في موسمها، حيث تكون عادةً أرخص وذات مذاق أفضل.

5 ـ ازرع بلوكانك

يمكن زراعة الفراولة على سلة معلقة في الشرفة ويمكن أن يوفر الكيس المتنامي إمكانية زراعة البطاطس ويمكن حتى زراعة الكوسة في صندوق معلق على النافذة.

6 ـ احتياطي استراتيجي

هناك حيلة جيدة يمكن أن تساعد في أن تكون هناك وجبات متاحة في متناول الجميع بالمنزل في أي وقت أو عندما يكون الأطفال جائعين، وهي عند طهي وجبة رئيسية، يمكن أن يوضع في الاعتبار مضاعفة المكونات بحيث يمكن تجميد حصص منها.

7 ـ أسماء تجارية

يمكن البحث عن إصدارات يوفرها متجر البقالة تحت علامته التجارية الخاصة. فعلى الرغم من كونها نفس المنتج بشكل أساسي، إلا أن هذه الإصدارات تكون أرخص.