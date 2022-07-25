جونز هوبكنز أرامكو يعلن حاجته لموظفين في عدة مدن.. رابط التقديم

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

طبيب عام ، طب القلب.

مستشار مشارك في تعزيز الصحة.

أخصائي الطب المهني.

كبير تقني مختبر سريري – Hemo & Coag.

محلل إكلينيكي.

ممارس صحة مهنية.

تقني التصوير.

ممارس مساعد في الصحة المهنية.

محلل الأعمال.

مساعد تقني مختبر سريري-كيم.

منسق فئة مشارك.

مستشار امني.

المبرمج الطبي.

أخصائي علاقات حكومية.

وغيرها …

طريقة التقديم :

أوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).