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الأمطار تقطع الكهرباء 6 ساعات على سكان مخطط السحيم بنجران
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الأمطار تقطع الكهرباء 6 ساعات على سكان مخطط السحيم بنجران

الأمطار تقطع الكهرباء 6 ساعات على سكان مخطط السحيم بنجران
٠١:٠٥:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت موجة الأمطار الغزيرة على منطقة نجران، في انقطاع الكهرباء على سكان مخطط السحيم، لمدة 6 ساعات.

 

 

وشهدت منطقة نجران خلال الأيام الماضية، هطول أمطار سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وذكر الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران (نجران – حبونا – بدر الجنوب – شرورة).

وأهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها متقدما بسحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقة نجران، فيما تسببت مياه الأمطار في إغراق بعض شوارع وأحياء نجران.

الكلمات الدلالية:
الامطار سيول قطع الكهرباء منطقة نجران

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