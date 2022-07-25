مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء 27 ذي الحجة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 27 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 26 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:28
المدينة – 4:21
الرياض – 3:52
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:03
المدينة – 7:09
الرياض – 6:41
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:33
المدينة – 8:39
الرياض – 8:11
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:33 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:59 بمشيئة الله.