في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة في Saudia Cargo

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أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر حسابها بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محترف إدارة GSA.

عن الوظيفة:

معالجة عقود GIA للحسابات الرئيسية في MUSTAND ، وإبلاغ وكلاء GSA بالنسخة الرسمية الموقعة ، والاحتفاظ بنسخ رقمية.

حسابات الأداء بموجب عقود GIA والاتصالات الشهرية للأداء المتوقع وحالة الحوافز.

حسابات الأداء والحوافز للعام بأكمله بموجب شروط عقد GIA ، وتسوية البيانات النهائية مع الحسابات الرئيسية للحصول على اتفاقية بشأن الأرقام النهائية. يجب أن يكون قادرًا على تفسير أسباب قبول / رفض AWBs.

معالجة المدفوعات التحفيزية ، وطلب أوامر الشراء للتمويل ، و SES. المتابعة للتأكد من معالجة المدفوعات.

استخراج ومعالجة بيانات ChampBI لاستخدامها في أداء الحسابات الرئيسية ، وأغراض أخرى.

إنشاء تقرير حساب BMR رئيسي شهري لإدارة الحسابات الرئيسية و BI.

إنشاء عروض تقديمية للاجتماعات مع الحسابات الرئيسية. التأكد من أن إدارة الحساب الرئيسي لديها البيانات المطلوبة لدعمها خلال الاجتماعات.

فهم لوحة المعلومات التجارية في PowerBI ، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في إعداد ppt.

التأكد من تحديث قائمة وكلاء الحسابات الرئيسية من خلال الاتصالات مع الحسابات الرئيسية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع التوظيف لينكدإن، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).