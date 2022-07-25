في عدة تخصصات.. وظائف شاغرة في Saudia Cargo
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أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر حسابها بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
محترف إدارة GSA.
عن الوظيفة:
معالجة عقود GIA للحسابات الرئيسية في MUSTAND ، وإبلاغ وكلاء GSA بالنسخة الرسمية الموقعة ، والاحتفاظ بنسخ رقمية.
حسابات الأداء بموجب عقود GIA والاتصالات الشهرية للأداء المتوقع وحالة الحوافز.
حسابات الأداء والحوافز للعام بأكمله بموجب شروط عقد GIA ، وتسوية البيانات النهائية مع الحسابات الرئيسية للحصول على اتفاقية بشأن الأرقام النهائية. يجب أن يكون قادرًا على تفسير أسباب قبول / رفض AWBs.
معالجة المدفوعات التحفيزية ، وطلب أوامر الشراء للتمويل ، و SES. المتابعة للتأكد من معالجة المدفوعات.
استخراج ومعالجة بيانات ChampBI لاستخدامها في أداء الحسابات الرئيسية ، وأغراض أخرى.
إنشاء تقرير حساب BMR رئيسي شهري لإدارة الحسابات الرئيسية و BI.
إنشاء عروض تقديمية للاجتماعات مع الحسابات الرئيسية. التأكد من أن إدارة الحساب الرئيسي لديها البيانات المطلوبة لدعمها خلال الاجتماعات.
فهم لوحة المعلومات التجارية في PowerBI ، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في إعداد ppt.
التأكد من تحديث قائمة وكلاء الحسابات الرئيسية من خلال الاتصالات مع الحسابات الرئيسية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع التوظيف لينكدإن، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).