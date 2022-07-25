الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فرنسا تفرض غرامة مالية على المحلات التي لا تغلق أبوابها أثناء هذا الأمر
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منوعات

فرنسا تفرض غرامة مالية على المحلات التي لا تغلق أبوابها أثناء هذا الأمر

فرنسا تفرض غرامة مالية على المحلات التي لا تغلق أبوابها أثناء هذا الأمر
١١:٥٩:١٥ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أصدرت فرنسا أمرا وزاريا، يقضي بضرورة إغلاق أبواب المتاجر المكيفة خلال تشغيل مكيف الهواء، أو مواجهة غرامة مالية كبيرة.

وقالت وزيرة التحول البيئي في فرنسا أغنيس بانييه روناتشر: “إن ترك الأبواب مفتوحة مع تشغيل مكيف الهواء يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمئة”.

وتابعت روناتشر: “على المتاجر المكيفة في أنحاء فرنسا الإبقاء على أبوابها مغلقة عند تشغيل التكييف أو التدفئة، أو مواجهة غرامة مالية قدرها 750 يورو. وسيصدر مرسوم لتأكيد القرار في الأيام المقبلة”.

وتنفذ الحكومة الفرنسية سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما تصفه بـ”الإهدار الكبير وغير المسؤول للطاقة”.

الكلمات الدلالية:
أبواب المتاجر أمر وزاري غرامة مالية غلق المحلات

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