الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تحرك مصري لاستدعاء الأطباء الذين يعملون في الخارج.. ماذا يحدث؟
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تحرك مصري لاستدعاء الأطباء الذين يعملون في الخارج.. ماذا يحدث؟

تحرك مصري لاستدعاء الأطباء الذين يعملون في الخارج.. ماذا يحدث؟
١١:٤٧:٠٧ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

خاطب وزير الصحة المصري المكلف خالد عبدالغفار، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بعدم تجديد إعارة الأطباء والممرضين المصريين في الخارج.

وحسب إعلام محلي- فإن وزير الصحة طالب، رئيس الوزراء باستثناء الأطباء والتمريض من قرار مد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

وذكر موقع  القاهرة 24 عن  مصدر حكومي أن طلب استدعاء الأطباء من الخارج يعود  إلى العجز الشديد في أعداد الأطباء والأطقم الطبية المعاونة في مصر.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية أن أزمة هجرة الأطباء ونقص العدد أوضحتها بيانات نقابة الأطباء المصرية، التي أشارت إلى أن نحو 12 ألف طبيبا استقالوا في الفترة من 2019 وحتى 2022.

فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن الأرقام تزيد عن المعلن بكثير؛ الأمر الذي يسبب أزمة في القطاع الصحي المصري.

من جانبه، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه كل يوم يتقدم 11 طبيبا بالاستقالة من العمل الحكومي.

وأشار حسين، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يوجد 150 ألف طبيب خارج مصر، لافتًا إلى أن راتب أي لاعب لكرة قدم يساوي راتب 300 طبيب، وراتب مدرب الأهلي يساوي راتب 427 طبيبًا.

الكلمات الدلالية:
أطباء الخارج أطباء مصريين استدعاء الأطباء رئيس الوزراء وزير الصحة

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