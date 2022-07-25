الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هذا الفيتامين يقلل عوارض التوتر والاكتئاب
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صحة

هذا الفيتامين يقلل عوارض التوتر والاكتئاب

هذا الفيتامين يقلل عوارض التوتر والاكتئاب
١١:٤٥:٣٩ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تلعب فيتامينات B أدوارا رئيسية في الوظيفة العامة للجسم، ومع ذلك، إضافةً لدورها في تعزيز الصحة الجسمية والبدنية، تتمتع الفيتامينات بأهمية كبيرة في تعزيز الصحة النفسية والعقلية، ومحاربة التوتر والقلق.

ولمعرفة الأدوار التي يمكن أن تلعبها فيتامينات B، مثل فيتامين B6 بأنها “ضرورية لأكثر من 60 إنزيما للعمل بشكل صحيح وهي ضرورية لتركيب المواد الجينية والأحماض الأمينية والناقلات العصبية في الدماغ”.

وتشمل أمثلة الفيتامين: B1 وB2 وB3 وB6 وB9 وB12. وتشمل واحدة من الادعاءات الشائعة إلى جانب فيتامينات B، أنها يمكن أن تساعد في الحالة المزاجية.

تقول الدكتورة سارة بروير: “يلعب فيتامين B12 وB6 دورا في إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين التي تؤثر على الحالة المزاجية ووظائف الدماغ الأخرى”.

وعثر على فيتامين B6 لتعزيز إنتاج حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) الذي يمنع النبضات بين الخلايا العصبية في الدماغ.

أعراض نقص فيتامين B:

• لون أصفر شاحب على الجلد.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• وخز وإبر.

• تغييرات في طريقة المشي والحركة.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• كآبة.

• التغييرات في الطريقة التي يفكر بها الشخص ويشعر ويتصرف.

• انخفاض في القدرات العقلية مثل الذاكرة، والفهم، والحكم.

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أدوار الوظيفة المواد الكيميائية توتر وقلق فيتامي بي

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