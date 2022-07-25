الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الحربي»: حدثوا متصفح Chrome فورًا.. يعالج 11 ثغرة أمنية عالية الخطورة
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تقنية

«الحربي»: حدثوا متصفح Chrome فورًا.. يعالج 11 ثغرة أمنية عالية الخطورة

«الحربي»: حدثوا متصفح Chrome فورًا.. يعالج 11 ثغرة أمنية عالية الخطورة
١١:٥٦:٤١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شدد الخبير التقني سالم الحربي على أهمية تحديث متصفح كروم Chrome لآخر إصدار لإصلاح قرابة 11 ثغرة أمنية.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل من يستخدمون متصفح Chrome عليهم التحديث حالاً إلى آخر إصدار، موضحا أن التحديث عمل على إصلاح 11 ثغرة أمنية عالية الخطورة.

وأشار الحربي، إلى أن تحديث كروم الجديد يشمل كلا من أنظمة تشغيل Windows و macOS و Linux.

أما عن طريقة تحديث تطبيق كروم فهي كالتالي:

1- على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفِّح Chrome.

2- في أعلى يسار الشاشة، انقر على رمز المزيد .

3- انقر على مساعدة لمحة عن Google Chrome.

4- انقر على تحديث Google Chrome.

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