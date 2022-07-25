«الحربي»: حدثوا متصفح Chrome فورًا.. يعالج 11 ثغرة أمنية عالية الخطورة
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شدد الخبير التقني سالم الحربي على أهمية تحديث متصفح كروم Chrome لآخر إصدار لإصلاح قرابة 11 ثغرة أمنية.
وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل من يستخدمون متصفح Chrome عليهم التحديث حالاً إلى آخر إصدار، موضحا أن التحديث عمل على إصلاح 11 ثغرة أمنية عالية الخطورة.
وأشار الحربي، إلى أن تحديث كروم الجديد يشمل كلا من أنظمة تشغيل Windows و macOS و Linux.
أما عن طريقة تحديث تطبيق كروم فهي كالتالي:
1- على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفِّح Chrome.
2- في أعلى يسار الشاشة، انقر على رمز المزيد .
3- انقر على مساعدة لمحة عن Google Chrome.
4- انقر على تحديث Google Chrome.
كل من يستخدمون متصفح Chrome
عليهم التحديث حالاً الى اخر اصدار
✅التحديث عمل على صلاح 11 ثغرة أمنية
عالية الخطوره
✅يشمل كلا من أنظمة تشغيل Windows و macOS و Linux.
✅رتويت pic.twitter.com/h4RQAEcBci
— سالم الحربي (@arnod) July 25, 2022