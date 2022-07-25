الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
جمل صغير يذهب لمحل آيس كريم بسبب حرارة الجو.. شاهد ماذا فعل؟
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منوعات

جمل صغير يذهب لمحل آيس كريم بسبب حرارة الجو.. شاهد ماذا فعل؟

جمل صغير يذهب لمحل آيس كريم بسبب حرارة الجو.. شاهد ماذا فعل؟
١١:٢١:٥١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لجمل صغير ذهب لأحد محلات بيع الآيس كريم بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره في بلدية براقي الجزائر العاصمة  جمل صغير، ذهب لأحد محلات بيع المثلجات، فيما قام شخص بإطعامه أيس كريم.

وأثار الفيديو تعليقات متباينة بين المغردين، حيث سخر البعض من طلب الجمل الصغير للآيس كريم بسبب شدة الحرارة، في حين أنه يُطلق عليه سفينة الصحراء وأهم خصائصه أنه يقاوم الحر، وعلق أحدهم بالقول :” هل اختلفت جيناته إنه سفينة الصحراء”.

بينما اعتبر آخرون أن ما قام به صاحب محل الآيس كريم، فعل كريم ورحمة منه على هذا الحيوان، وقال أحدهم :” الراحمون يرحمهم الرحمن”.

الكلمات الدلالية:
أيس كريم الجزائر جمل صغير فيديو طريف منوعات

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