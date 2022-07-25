جمل صغير يذهب لمحل آيس كريم بسبب حرارة الجو.. شاهد ماذا فعل؟

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لجمل صغير ذهب لأحد محلات بيع الآيس كريم بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره في بلدية براقي الجزائر العاصمة جمل صغير، ذهب لأحد محلات بيع المثلجات، فيما قام شخص بإطعامه أيس كريم.

وأثار الفيديو تعليقات متباينة بين المغردين، حيث سخر البعض من طلب الجمل الصغير للآيس كريم بسبب شدة الحرارة، في حين أنه يُطلق عليه سفينة الصحراء وأهم خصائصه أنه يقاوم الحر، وعلق أحدهم بالقول :” هل اختلفت جيناته إنه سفينة الصحراء”.

بينما اعتبر آخرون أن ما قام به صاحب محل الآيس كريم، فعل كريم ورحمة منه على هذا الحيوان، وقال أحدهم :” الراحمون يرحمهم الرحمن”.