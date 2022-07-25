الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير.. علامتان خطيرتان قد تنذران بقرب الجلطة الدماغية
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صحة

تحذير.. علامتان خطيرتان قد تنذران بقرب الجلطة الدماغية

تحذير.. علامتان خطيرتان قد تنذران بقرب الجلطة الدماغية
١١:١٠:٢١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

حذر الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض القلب، من خطورة بعض الأعراض حيث تنذر بمرض شديد الخطورة.

وقال أشيخمين، إن الصداع الشديد وارتفاع مستوى ضغط الدم قد يشيران إلى قرب حدوث نوبة قلبية أو جلطة دماغية.

وأضاف “قد يسبق الإصابة بالجلطة الدماغية صداع شديد. لذا يجب في هذه الحالة مراقبة مستوى ضغط الدم. فإذا كان أعلى من 140\90 ملم. عمود زئبق، فإنه يشير إلى حالة خطرة”.

وتابع أن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية تصيب عادة المدخنين والأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم. وينصح بضرورة مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم، لتجنب حدوث مشكلات في القلب بسبب انسداد الأوعية الدموية.

ولفت إلى أنه من الضروري الخضوع لفحوص طبية سنوية وتلقي العلاج اللازم، من أجل تخفيض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

الكلمات الدلالية:
الجلطة الجلطة الدماغية صحة ضغط الدم

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