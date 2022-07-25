الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
امرأة تطلق النار في مطار أمريكي ووقف حركة الطيران
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دولي

امرأة تطلق النار في مطار أمريكي ووقف حركة الطيران

امرأة تطلق النار في مطار أمريكي ووقف حركة الطيران
١١:٢٩:٠٥ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهد مطار دالاس لوف فيلد في أمريكا، اليوم الإثنين حادثة إطلاق نار من قبل امرأة، بالقرب من شباك التذاكر ما دفع الأمن إلى التعامل معها وإطلاق الرصاص عليها في الجزء الأسفل للسيطرة عليها.

وسادت حالة من الرعب بين الحاضرين بالمطار، وأظهرت فيديوهات منتشرة انبطاح الجميع على الأرض ووصول سيارات الإسعاف، ووقف رحلات الطيران بالمطار.

وقال رئيس شرطة دالاس إيدي جارسيا، إن المرأة غيرت ملابسها في دورة المياه قبل أن تقترب من مكتب التذاكر وتطلق النار من مسدس.

وأضاف أنه ليس من الواضح أين كانت المرأة تصوب طلقاتها، أو ما هو الدافع الذي قد يكون وراءها، دون إعلان وجود إصابات أو ضحايا آخرين للمرأة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا في المطار بسبب مخاوف أمنية.

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