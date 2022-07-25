الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
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فرص

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
١١:٠٤:٠١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمىى الوظيفي : 

1.أمراض الدم المسجل

المؤهلات والخبرة 

  1. شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
  2. شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد  السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  3. رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  4. الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  5. الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

2.مسجل الأورام

المؤهلات والخبرة 

  1. شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
  2. شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل  البورد  السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  3. رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  4. الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  5. الخبرة العملية:
  6. الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

3.مسجل التخدير
المؤهلات والخبرة 

  1. شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
  2. شهادة تخصص فرعي / زمالة أي . البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  3. رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  4. الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  5.  الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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فرص مستشفى قوى الأمن وظائف وظائف شاغرة

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