مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمىى الوظيفي :