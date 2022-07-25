مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمىى الوظيفي :
1.أمراض الدم المسجل
المؤهلات والخبرة
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
2.مسجل الأورام
المؤهلات والخبرة
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية:
- الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
3.مسجل التخدير
المؤهلات والخبرة
- شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية طب معترف بها.
- شهادة تخصص فرعي / زمالة أي . البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
- رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
طريقة ورابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).