شؤون الأسرة: 5 نصائح لغرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة أن الحوار والتدريب المستمر يُسهم في غرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء ، ويُمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة مستقبلاً.
وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تدريب الأبناء مالياً في الصيف من خلال التالي:
1- إشراكهم في النقاشات المالية للأسرة
2- وضع حصالة مالية لتعليمهم الادخار
3- تدريبهم على أساليب الشراء الذكي
4- تعليمهم كيفية الالتزام بالميزانية عند الشراء
5- شرح أسباب التفاوت بين الأسعار
الحوار والتدريب المستمر يُسهم في غرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء ، ويُمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة مستقبلاً.#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/GwCkqoICKx
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) July 25, 2022