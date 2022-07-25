الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شؤون الأسرة: 5 نصائح لغرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء
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شؤون الأسرة: 5 نصائح لغرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء

شؤون الأسرة: 5 نصائح لغرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء
١١:٠١:٤٠ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أن الحوار والتدريب المستمر يُسهم في غرس المفاهيم المالية السليمة لدى الأبناء ، ويُمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة مستقبلاً.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تدريب الأبناء مالياً في الصيف من خلال التالي:

1- إشراكهم في النقاشات المالية للأسرة

2- وضع حصالة مالية لتعليمهم الادخار

3- تدريبهم على أساليب الشراء الذكي

4- تعليمهم كيفية الالتزام بالميزانية عند الشراء

5- شرح أسباب التفاوت بين الأسعار

الكلمات الدلالية:
الأموال الادخار المفاهيم المالية السليمة حسن الإنفاق مجلس شؤون الأسرة

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