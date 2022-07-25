الدفاع الأوكرانية: قواتنا تستهدف البنى التحتية لمحاصرة القوات الروسية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية على أن قواتها تستهدف البنى التحتية لمحاصرة القوات الروسية.

وكشفت الدفاع الأوكرانية أنها تعتمد على الأسلحة الغربية لشن هجوم مضاد في الجنوب.

وكان الجيش الأمريكي قد بدأ في تدريب قوات أوكرانية على أنظمة صاروخية متطورة.

بينما أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا يمكن لكييف استخدامها لضرب روسيا.

وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، موضحة أن القتال يستدعي ذلك، فيما حذرت روسيا أمريكا من الإقدام على ذلك.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تدرس حاليًا إرسال أنظمة صاروخية إلى أوكرانيا، إذ تواجه خسائر عسكرية ضد روسيا، لكنها أوضحت أن الصواريخ بعيدة المدى لن ترسل للاستخدام خارج ساحة المعركة في أوكرانيا.