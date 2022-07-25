الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
النقل: مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص
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النقل: مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

النقل: مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص
٠٩:٥٠:٢٧ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

كثَّفت الهيئةُ العامة للنقل جولاتِها الرقابيةَ على نشاط الأجرة لضمان التزام السائقين بالزي المخصص، وأسفرت الحملات عن مخالفة 349 سائقًا من خلال أكثر من 6 آلاف عملية فحص حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

وأعلنتِ الهيئةُ دخولَ قرار الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، إضافة إلى سائقي تطبيقات نقل الركاب، حيِّز التنفيذ، ابتداءً من 12 يوليو الجاري، ليصبح متطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة وفقاً لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

 

وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وبما يسهم في تحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة.

وألزمتِ الهيئةُ سائقي الأجرة بلبس الزي الوطني أو قميص بأكمام طويلة ولون رمادي، وبنطال وحزام أسودين، إضافة إلى وضع بطاقة التعريف، موضحةً أنه يمكنُ للسائق إضافة إلى جاكيت أو معطف حسب الحاجة، كما شدَّدَت كذلك على جميع الشركات المرخصة بتطبيق الاشتراطات التي تضمنُ جودةَ الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ودعتِ الهيئةُ العامة للنقل جميعَ الراغبين في الإبلاغ عن أي مخالفة في الأنشطة التابعة للهيئة، بتقديمها عن طريق الموقع الإلكتروني (tga.gov.sa)،أو الاتصال بالرقم الموحَّد 19929.

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