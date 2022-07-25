دول خليجية تتصدر.. تعرف على العملات الأغلى قيمة في العالم (إنفوجراف)
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1- الدينارالكويتي
يساوي 3.25 دولارأمريكي.
2- الدينارالبحريني.
يبلغ سعر الدينار الواحد 2.65 دولار.
3- الريال العماني.
يساوي 2.60 دولار.
4- الدينارالأردني.
يساوي 1.41 دولارأمريكي.
5- الجنيه الإسترليني.
يساوي 1.20 دولار.
6- دولار جزر كايمان.
تبلغ قيمته 1.2 دولار أمريكي.
7- الفرنك السويسري.
يساوي 1.04 دولار.
8- اليورو.
سعر اليورو مقابل الدولار = 1.0022 دولار
9- الدولار الأمريكي.
سعر الدولار مقابل اليورو 0.9978 يورو.