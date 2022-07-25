الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
دول خليجية تتصدر.. تعرف على العملات الأغلى قيمة في العالم (إنفوجراف)
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اقتصادية

دول خليجية تتصدر.. تعرف على العملات الأغلى قيمة في العالم (إنفوجراف)

دول خليجية تتصدر.. تعرف على العملات الأغلى قيمة في العالم (إنفوجراف)
٠٩:٢٦:٥٣ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

1- الدينارالكويتي

يساوي 3.25 دولارأمريكي.

2- الدينارالبحريني.

يبلغ سعر الدينار الواحد 2.65 دولار.

3- الريال العماني.

يساوي 2.60 دولار.

4- الدينارالأردني.

يساوي 1.41 دولارأمريكي.

5- الجنيه الإسترليني.

يساوي 1.20 دولار.

6-  دولار جزر كايمان.

تبلغ قيمته 1.2 دولار أمريكي.

7- الفرنك السويسري.

يساوي  1.04 دولار.

8- اليورو.

سعر اليورو مقابل الدولار = 1.0022 دولار

9- الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل اليورو 0.9978 يورو.

الكلمات الدلالية:
اسعار الدولار العملات الكويت عملات خليجية

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