الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فريق إنجاد ينفذ مركبة من وسط السيل في نجران (فيديو)
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فريق إنجاد ينفذ مركبة من وسط السيل في نجران (فيديو)

فريق إنجاد ينفذ مركبة من وسط السيل في نجران (فيديو)
٠٩:٣٨:٢٤ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بفضل عناية الله ثم شهامة عضو فريق إنجاد؛ تمكن عدد من أعضاء فريق «إنجاد» اليوم الإثنين من إنقاذ مركبة من وسط السيل في نجران.

وقال الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، إنه “بفضل عناية الله ثم شهامة عضو فريق إنجاد؛ تم إنقاذ مركبة من وسط السيل اليوم في نجران”.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المفقود؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين؛ مؤكدين أن أبطال الفريق يواصلون الآن للمشاركة في البحث عنه، نسأل الله له السلامة.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

الكلمات الدلالية:
إنقاذ مركبة الدفاع المدني فريق إنجاد وسط السيل

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