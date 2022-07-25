بعد إعلان الصحة وصول الإصابات لـ 3 حالات بالمملكة.. كل ما تريد معرفته عن «جدري القردة»

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أعلنت وزارة الصحة، قبل ساعات وصول عدد حالات الإصابة بجدري القردة لثلاث حالات في المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بطرق الوقاية من الفيروس للحد من انتشاره.

ما هو جدري القردة؟

عدوى جدري القردة من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بفيروس جدري القردة، ويعتبر هذا الفيروس من فصيلة فيروس الجدري.

وقد سُجل أول انتقال لفيروس جدري القرود إلى البشر في عام 1970م عن طريق بعض الحيوانات البرية والقوارض.

طرق انتشار العدوى

– عن طريق الملامسة المباشرة للدماء أو الإفرازات المخاطية

– الملامسة الجلدية للشخص المصاب أو ملامسة البثور

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الإصابة وفترة حضانة الفيروس

عادة تكون فترة حضانة فيروس جدري القردة، من 7 لـ 14 يوم، ويمكن أن تستمر لـ 21 يوما، في بعض الحالات.

أعراض جدري القردة

– ارتفاع درجة الحرارة

– ظهور طفح جلدي

– تضخم في الغدد اللمفاوية

– ألام في الظهر

– صداع

– شعور بالتعب

– ألم في العضلات

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نصائح للوقاية من جدري القردة

– تجنب مخالطة المصابين

– ارتداء القفازات والكمامة اثناء الاعتناء بالمرضى

– تجنب ملامسة الحيوانات المصابة

– غسل اليدين بالماء والصابون والمعقم

الوضع الصحي مطمئن

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري أن الوضع الصحي للمصابين بجدري القردة الصحي غير مقلق، موضحا أن كلها مرتبطة بالسفر إلى أوروبا.

وأوضح أن المصابين الثلاثة سافروا إلى أوروبا وظهرت عليهم الأعراض بعد عودتهم ووصولهم للسعودية.

وأشاد عسيري، بحس المسؤولية للمصابين بعزل أنفسهم لحظة بداية ظهور الأعراض عليهم، فيما تم التعامل مع الحالات وأخذ العينات.