«ابقوا في منازلكم».. موجة حر تضرب الصين والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى

تواصل- فريق التحرير:

طالبت السلطات في الصين، عشرات الملايين من مواطنيها بالإبقاء في منازلهم في عدة مدن بسبب حالة الحر التي تضرب البلاد.

وأعلنت السلطات اليوم الإثنين، حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

وضربت موجات حر شديدة وقاتلة مساحات شاسعة من العالم في الأشهر الأخيرة، من أوروبا الغربية في يوليو إلى الهند بين مارس أبريل.

وتشهد الصين أكثر مواسم الصيف حرا على الإطلاق حيث بلغت درجة الحرارة في مقاطعتَي تشجيانج وفوجيان أكثر من 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الأعلى تسجلها المدينتان على الإطلاق.