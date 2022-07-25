شاهد.. الموارد البشرية تشدد على قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بفيديو «رفقًا بالإنسان»

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيديو تحت شعاره “رفقًا بالإنسان”، تؤكد فيه على قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء الموافق لـ15 يونيو 2022 وحتى يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 مساء.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.