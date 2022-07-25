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إرشادات مهمة.. «الجوازات» توجه رسالة مهمة للمواطنين قبل السفر لدول مجلس التعاون
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إرشادات مهمة.. «الجوازات» توجه رسالة مهمة للمواطنين قبل السفر لدول مجلس التعاون

إرشادات مهمة.. «الجوازات» توجه رسالة مهمة للمواطنين قبل السفر لدول مجلس التعاون
٠٨:٠١:٤١ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية سلامة بطاقة الهوية الوطنية في حال الرغبة في السفر لمجلس التعاون.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”: “عند رغبتك في السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ببطاقة الهوية الوطنية تأكد من سلامة البطاقة من التلف”.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق، أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

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وأوضحت الجوازات أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
كذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن تسجيل جواز السفر في بلد الوصول يتم من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
وأضافت على حسابها في “تويتر”، أنه يمكن للمواطن أيضًا بعد تجديد جوازه، السفر بالجوازين القديم والجديد، عند اللزوم، خاصة في حال وجود تأشيرة سارية على الجواز القديم.

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كما نبهت أنه عند تجديد جواز السفر تتم إعادته لصاحبه بعد الاطلاع عليه، ويمكنك حمل جوازي سفر عند سفرك في حال تطلب الأمر ذلك.

وسبق أن أعلنت المديرية أن المدة المتبقية لجواز السفر تُحتسب من تاريخ مغادرة المملكة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر، بينما في الدول الأخرى لا يقل عن ستة أشهر.

وطالبت جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى:

1 – المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

2 – وضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية.

3 – ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها؛ من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه من تحقيق الغرض من السفر.

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الجوازات المديرية العامة للجوازات دول الخليج دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون

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