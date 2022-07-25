بعد إقالة عشرات المسؤولين.. الرئيس الأوكراني يطيح بقائد القوات الخاصة

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أطاح بقائد القوات الخاصة من منصبه.

وكان الرئيس الأوكراني، أصدر قرارًا مؤخرًا بإقالة رئيس جهاز الأمن والمدعي العام، فيما اتهم عشرات الموظفين بالخيانة والعمل ضد البلاد.

ونشر الموقع الرسمي للرئيس قرارات بإقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، وهو أحد أصدقاء زيلينسكي منذ الطفولة، والمدعي العام السيدة إيرينا فنيديكتوفا التي تقود جهود مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن أكثر من 60 مسؤولا في مكتبي جهاز الأمن والمدعي العام يعملون ضد أوكرانيا في المناطق المحتلة.

وقال إن مثل هذه الجرائم تثير “أسئلة خطيرة للغاية”، وأضاف أنه سيجري الحصول على إجابة مناسبة لكل سؤال من هذه الأسئلة من القادة المعنيين.