الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أمريكا تلجأ لـ«الخطة ب» لإخراج الحبوب من أوكرانيا.. تعرف عليها
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دولي

أمريكا تلجأ لـ«الخطة ب» لإخراج الحبوب من أوكرانيا.. تعرف عليها

أمريكا تلجأ لـ«الخطة ب» لإخراج الحبوب من أوكرانيا.. تعرف عليها
٠٧:٤٠:٣٠ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

بعد الهجوم الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني، والذي كان أمل أمريكا للحصول على الحبوب الأوكرانية عبره، كشفت مسؤولة أمريكية بارزة الخطة البديلة لبلادها لجلب الحبوب من كييف.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المسؤولة الأمريكية سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) “، أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا على “الخطة ب” (خطة بديلة)، لإخراج صادرات الحبوب من البلاد في أعقاب الحرب الأوكرانية.

وأوضحت أن (الخطة ب) تتضمن الطرق البرية والسكك الحديدية والنهر وإرسال المراكب، وتعديل أنظمة السكك الحديدية بحيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا بحيث يمكن للصادرات أن تتحرك بسرعة أكبر.

وأضافت: “لقد كنا نعمل خطة الطوارئ لأنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الوثوق بأي شيء يقوله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

ونوهت أنه على الرغم من خطة الطوارئ “فلا بديل عن إنهاء بوتين للحصار وإخراج الحبوب بأكثر الطرق فعالية”.

ودعت باور الدول التي تلعب “أدوارًا قيادية في النظام الدولي إلى العمل بشكل أكبر لمنع أزمة الغذاء من أن تتحول إلى كارثة”.

الكلمات الدلالية:
الحبوب الحرب الروسية امريكا اوكرانيا

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