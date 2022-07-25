قبل أداء العمرة .. الحج والعمرة : 4 إرشادات لدخول المسجد الحرام

تواصل ـ فريق التحرير:

أوردت وزارة الحج والعمرة عددا من الإرشاداتٌ التذكيريّة قبل أداء العمرة، وذلك في إنفوجراف توضيحي بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

تعليمات دخول المسجد الحرام للمعتمرين خلال العام 1444 هـ :

ـ سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق “توكلنا”.

ـ الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

ـ التقيد بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح.

ـ عدم حمل الحقائب والأمتعة داخل الحرم.

للتواصل عبر الرقم الموحد: 920002814

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