الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »
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فرص

بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »

بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »
٠٧:١٤:٤٠ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات واشترطت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

1 ـ خبير المهارات الرقمية

2 ـ مدير عام المشتريات

3 ـ خبير الاستشارات والدراسات

4 ـ خبير التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

ـ خبير المهارات الرقمية: اضغط هنا

ـ مدير عام المشتريات: اضغط هنا

ـ خبير الاستشارات والدراسات: اضغط هنا

ـ خبير التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
خبير التقنيات فرص مختلف التخصصات وظائف شاغرة

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