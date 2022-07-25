لحظة بلحظة

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بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »

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شرطة مكة المكرمة تقبض على عدد من المقيمين ارتكبوا حوادث جنائية في عدد من مناطق المملكة

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خريطة السحب الممطرة على المملكة مساء اليوم.. تشمل 6 مناطق والدفاع المدني يحذر

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