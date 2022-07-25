بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات واشترطت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية:
1 ـ خبير المهارات الرقمية
2 ـ مدير عام المشتريات
3 ـ خبير الاستشارات والدراسات
4 ـ خبير التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:
ـ خبير المهارات الرقمية: اضغط هنا
ـ مدير عام المشتريات: اضغط هنا
ـ خبير الاستشارات والدراسات: اضغط هنا
ـ خبير التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال: اضغط هنا