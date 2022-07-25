شرطة مكة المكرمة تقبض على عدد من المقيمين ارتكبوا حوادث جنائية في عدد من مناطق المملكة

تواصل – واس:

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على ٢٣ مقيما من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا (43) حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة.

وتمثلت الجرائم في انتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصرف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، مكّنتهم من سحب الأموال من حسابات الضحايا.

هذا إضافة إلى دخول إحدى حساباتهم في منصة حكومية، متخذين من أحواش شبه مهجورة في أحد أحياء محافظة جدة مقرًا لارتكاب جرائمهم، حيث ضُبِط بحوزتهم (46) هاتفًا متنقلًا و(59) شريحة اتصال، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.