خريطة السحب الممطرة على المملكة مساء اليوم.. تشمل 6 مناطق والدفاع المدني يحذر

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نشر الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل خريطة السحب الممطرة على المملكة، مساء اليوم الإثنين وتشمل مناطق من جنوب غرب الرياض متفرقة حتى نجران وعسير والباحة وجازان وجنوب الطائف.

في سياق متصل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

وبيّنت أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.