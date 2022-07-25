خلال النصف الأول لـ 2022 .. أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات «جمعية الإحسان الطبية» بجازان

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قدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م لـ 30.596 مستفيد من مشاريع الجمعية .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن إجمالي المستفيدين من الجمعية خلال النصف الأول لهذا العام بلغ 30,596 مستفيد حيث قامت الجمعية بنقل 12657 مريضا من خلال مشروع سفير لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية قطع خلالها أسطولنا 1,165,095كم.

كما قامت الجمعية بإجراء 580 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء.

فيما قدم مشروع سند 465 جهازا طبيا للمرضى المحتاجين في منازلهم, إضافة إلى تقديم العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 14796 مستفيدا.

وأوضح الحازمي أيضا أن مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي أستفاد منه 329 مستفيدة قدمت لهم الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة.

كما قام مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية بتقديم الخدمات الاستشارية للمحتاجين في الجهات النائية بخدمة 1769 مستفيدا.

وبلغ عدد المتطوعين خلال نصف العام الحالي 345 متطوع قدموا خلالها 5175 ساعة تطوعية في 23 فرصة تطوعية.

ووجه الحازمي شكره للجهات المناحة والداعمة لبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم يد العون للمرضى المحتاجين.