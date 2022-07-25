الصحة: عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة، أن المصابين الثلاثة بجدري القردة كانوا عائدين إلى المملكة من أوروبا .
وتشمل أعراض جدري القردة ما يلي:
– سخونة
– صداع.
– آلام العضلات.
– آلام الظهر.
– تورم الغدد الليمفاوية.
– التعب والإرهاق.
– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.
أما عن طرق انتشار جدري القردة فهي كالتالي:
– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.
– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند البعض والخدش من الحيوان المصاب.
– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.