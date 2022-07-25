الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة: عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات
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الصحة: عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات

الصحة: عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات
٠٥:٥٩:٥٤ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المصابين الثلاثة بجدري القردة كانوا عائدين إلى المملكة من أوروبا .

وتشمل أعراض جدري القردة ما يلي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

أما عن طرق انتشار جدري القردة فهي كالتالي:

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند البعض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

الكلمات الدلالية:
الصحة المملكة جدري القردة وزارة الصحة

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