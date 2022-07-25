الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يوضح سبب عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حينٍ وآخر
الصحة: عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصلت لـ 3 حالات
سراة عبيدة.. ضبط مواطن بحوزته ١١٤ كيلو جراما من نبات القات المخدر داخل مركبة
أمانة «المدينة المنورة» تبعد عمال نظافة امتهنوا «التسول»
بالفيديو.. جريان السيول بقرية مليحة في محايل عسير
الشورى يرد: لم نناقش تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

استشاري يوضح سبب عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حينٍ وآخر

استشاري يوضح سبب عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حينٍ وآخر
٠٦:٠٣:٠٤ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية معالجة نوبات أو حالات القلق والهلع لضبط ضغط الدم.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن عدم معالجة حالة القلق الشديد ونوبات الهلع من مسببات عدم استقرار الضغط وارتفاعه بين حينٍ وآخر.

وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة القلق على صحة القلب وارتفاع الضغط.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بالفصحى.. القلق الشديد من أسباب تَقَلُّب الضغط (نوبات ارتفاع متكررة شديدة)”.

وأضاف د. خالد النمر “باللغة المحلية.. القلق يلعب في الضغط لعب سعيدة في السطوح”، حسب تعبيره.

الكلمات الدلالية:
الضغط القلق خالد النمر علاج الضغط نوبات الهلع

مواد ذات صلة

المزيد
مع ارتفاع الحرارة.. طريقة مبتكرة في اليابان لتفادي التواء مسارات السكك الحديدية (فيديو)

مع ارتفاع الحرارة.. طريقة مبتكرة في اليابان لتفادي التواء مسارات السكك الحديدية (فيديو)

منذ 4 أيام
تنفيذ حكم «حد الحرابة» في 6 جناة يمنيين بعسير

تنفيذ حكم «حد الحرابة» في 6 جناة يمنيين بعسير

منذ 5 سنوات
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

منذ 3 أشهر
موقع  مفاهيم الموقع الشامل للمقالات المعرفية والثقافية

موقع  مفاهيم الموقع الشامل للمقالات المعرفية والثقافية

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *