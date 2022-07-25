الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة «المدينة المنورة» تبعد عمال نظافة امتهنوا «التسول»
بالفيديو.. جريان السيول بقرية مليحة في محايل عسير
الشورى يرد: لم نناقش تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
الأعراض وطرق الانتشار.. “الصحة” توضح أهم المعلومات حول عدوى جدري القرود
بدأت من الأحساء.. “كسوة الكعبة” رحلة عمرها 222 عامًا
جزاء الإحسان.. مواطن وأسرته يحتفلون بـ”مصري” عمل لديهم 40 عامًا (فيديو وصور)

محليات

أمانة «المدينة المنورة» تبعد عمال نظافة امتهنوا «التسول»

أمانة «المدينة المنورة» تبعد عمال نظافة امتهنوا «التسول»
٠٥:٥٢:٣٧ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة بإحالة عدد من عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فقد تم استبدال العمالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد استقدام عمالة جديدة؛ مع إنهاء كافة استحقاقات العمالة السابقة ومنحهم مكافآتهم النظامية قبل البدء بإنهاء إجراءات سفرهم خلال الفترة الماضية.

فيما اعتذرت الأمانة لعموم السكان عن تأثر مستوى الخدمة خلال الأيام الماضية، وتقدر تفهم جميع المستفيدين لهذه المرحلة التشغيلية.

وأكدت الأمانة أن الحلول الجديدة بالتنسيق مع المشغلين ستضمن، بمشيئة الله، تنفيذ كافة المستهدفات التشغيلية بما يعزز جودة الحياة.

الكلمات الدلالية:
أمانة المدينة المنورة التسول عمال نظافة

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. إيقاف مركبة وافد بالقوة بعد صدمه سيارتين ودورية أمنية

الرياض.. إيقاف مركبة وافد بالقوة بعد صدمه سيارتين ودورية أمنية

منذ 7 سنوات
بالصور.. الشيخ آل عبداللطيف ردا على تركي الحمد: يبدو أنك لا تحسن التعبير حتى في الكذب

بالصور.. الشيخ آل عبداللطيف ردا على تركي الحمد: يبدو أنك لا تحسن التعبير حتى في الكذب

منذ 11 سنة
«الجوازات»: 23 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» و«مقيم» خلال عام

«الجوازات»: 23 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» و«مقيم» خلال عام

منذ 4 سنوات
«شركة الكهرباء» تنشر إطار إصدار «الصكوك الخضراء» لدعم تمويل مشاريعها

«شركة الكهرباء» تنشر إطار إصدار «الصكوك الخضراء» لدعم تمويل مشاريعها

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *