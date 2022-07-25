أمانة «المدينة المنورة» تبعد عمال نظافة امتهنوا «التسول»

تواصل ـ فريق التحرير:

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركات النظافة بإحالة عدد من عمال النظافة واستبدالهم بعمالة جديدة.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فقد تم استبدال العمالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد استقدام عمالة جديدة؛ مع إنهاء كافة استحقاقات العمالة السابقة ومنحهم مكافآتهم النظامية قبل البدء بإنهاء إجراءات سفرهم خلال الفترة الماضية.

فيما اعتذرت الأمانة لعموم السكان عن تأثر مستوى الخدمة خلال الأيام الماضية، وتقدر تفهم جميع المستفيدين لهذه المرحلة التشغيلية.

وأكدت الأمانة أن الحلول الجديدة بالتنسيق مع المشغلين ستضمن، بمشيئة الله، تنفيذ كافة المستهدفات التشغيلية بما يعزز جودة الحياة.