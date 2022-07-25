الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
سراة عبيدة.. ضبط مواطن بحوزته ١١٤ كيلو جراما من نبات القات المخدر داخل مركبة
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سراة عبيدة.. ضبط مواطن بحوزته ١١٤ كيلو جراما من نبات القات المخدر داخل مركبة

سراة عبيدة.. ضبط مواطن بحوزته ١١٤ كيلو جراما من نبات القات المخدر داخل مركبة
٠٥:٥٦:٢٣ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

تمكنت قوات من الشرطة في محافظة سراة عبيدة من إلقاء القبض على مواطن بحوزته كمية من المخدات داخل مركبته.
وحسب بيان الأمن العام على “تويتر” : قبض مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة على مواطن بحوزته ١١٤ كيلو جراما من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الضبط الأمني سراة عبيدة مخدرات مناطق

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