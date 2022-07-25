الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. جريان السيول بقرية مليحة في محايل عسير
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بالفيديو.. جريان السيول بقرية مليحة في محايل عسير

بالفيديو.. جريان السيول بقرية مليحة في محايل عسير
٠٥:٣٦:١٢ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله جريان السيول في قرية المليحة بمحايل عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

الكلمات الدلالية:
أمطار سيول قرية مليحة محايل عسير

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