الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الشورى يرد: لم نناقش تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
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الشورى يرد: لم نناقش تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

الشورى يرد: لم نناقش تعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
٠٥:٣٤:١٠ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

رد مجلس الشورى، على ما تم تداوله بشأن مناقشة المجلس لتعديلات تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن المجلس خلال الدورة الثامنة الحالية لم يدرج به ما يتعلق بتعديلات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكتب المجلس في تغريداته :”‏إشارةً إلى ما تمَّ تداوله بشأن مناقشة ‎مجلس الشورى لتعديلاتٍ تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.. يودُّ المجلس التوضيح إلى أنَّ جدول أعمال جلسات مجلس الشورى خلال الدورة الثامنة الحالية لم يُدرج به ما يتعلق بهذا الموضوع”.

الكلمات الدلالية:
الجرائم المعلوماتية تعديلات قانون تويتر مجلس الشورى

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