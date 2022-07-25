الأعراض وطرق الانتشار.. “الصحة” توضح أهم المعلومات حول عدوى جدري القرود

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أنه لابد من معرفة أهم المعلومات حول عدوى مرض جدري القرود.

وأكد مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالحرس الوطني، د. ماجد الشمراني، أن انتشار جدري القرود ضئيل، ونسبة الوفيات بسببه لا تتعدى 1%.

وأوضحت الوزارة على حسابها في “تويتر”، أنها تنبه إلى أهم المعلومات التي تهم الجميع حول عدوى جدري القردة، وذلك من خلال التعريف وطرق الانتشار والأعراض، على النحو التالي:

أولًا: ما جدري القرود؟

أشارت الوزارة إلى أن عدوى جدري القرود من الأمراض النادرة، ويعتبر هذا الفيروس من فصيلة فيروس الجدري، وتم تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس بين البشر في عام 1970، حيث انتقل عن طريق بعض الحيوانات البرية والقوارض، وأنه منذ ذلك الحين لم يتم تسجيل أي بؤر صغيرة بشكل دوري، حيث يستوطن المرض في عدد محدود من بعض دول أفريقيا.

ثانيًا: طرق انتشار عدوى جدري القرود

1 – ينتقل مباشرة من الحيوان المصاب إلى الإنسان، عن طريق الملامسة المباشرة للدماء، أو الإفرازات المخاطية.

2 – قد تنتقل العدوى من شخص مصاب لديه أعراض، إلى شخص سليم عند الملامسة الجلدية، أو ملامسة البثور أو إفرازاتها بشكل مباشر أو غير مباشر أو التعرض لرذاذ التنفس.

ثالثًا: الإصابة وفترة حضانة الفيروس

عادة ما تكون فترة حضانة الفيروس من 7 إلى 14 يومًا، ويمكن أن تستمر لـ 21 يومًا.

رابعًا: الأعراض:

1 – الصداع.

2 – ارتفاع الحرارة.

3 – ظهور الطفح الجلدي.

4 – الشعور بالتعب والإجهاد.

4 – ألم في العضلات.

5 – ألم في الظهر.

6 – تضخم في الغدد اللمفاوية.

خامسًا: نصائح للحد من انتشار المرض:

1 – تجنب مخالطة المصابين.

2 – تجنب ملامسة الحيوانات المصابة.

3 – ارتداء القفازات والكمامات أثناء الاعتناء بالمرضى.

4 – الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المعقم.