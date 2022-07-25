الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
جزاء الإحسان.. مواطن وأسرته يحتفلون بـ”مصري” عمل لديهم 40 عامًا (فيديو وصور)
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جزاء الإحسان.. مواطن وأسرته يحتفلون بـ”مصري” عمل لديهم 40 عامًا (فيديو وصور)

جزاء الإحسان.. مواطن وأسرته يحتفلون بـ”مصري” عمل لديهم 40 عامًا (فيديو وصور)
٠٤:٤٩:١٦ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

في مشهد أثّر في مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” في ⁧‫المملكة‬⁩ و⁧‫مصر‬⁩، أقام رجل أعمال وأفراد أسرته احتفالية لوداع مقيم ⁧‫مصري‬⁩ عمل لديهم لمدة 40 عامًا، وذلك قبل أن يغادر ⁧‫المملكة‬⁩ ويتوجه إلى بلاده.

وقبّل خالد السعود، رأس المصري شوقي عباس سمان، ثم قام أولاده بتقبيل يده تعبيرًا عن تقديرهم له؛ لأنه عاشرهم منذُ الصغر. ولم يتمالك سمان نفسه وأجهش بالبكاء.

وأظهر الفيديو الوافد المصري وهو يبكي متأثرًا بما فعلته معه الأسرة ومشاعر الحب والتقدير والوفاء التي غمرته.

وكان المصري ⁧‫شوقي عباس سمان‬⁩، الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقي من عمره مع أسرته.

وقدم رجل الأعمال للعامل المصري مكافأة مالية مجزية، كما ألقى العم شوقي كلمة عبّر فيها عن حزنه الشديد لمغادرته نظرًا لظروفه العائلية.

 

الكلمات الدلالية:
المملكة رجل أعمال عامل مصري مصر

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