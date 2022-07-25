الرماد امتد لـ2.5 كلم.. شاهد.. لحظة ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان.

فيما طالبت السلطات المحلية في جنوب اليابان عشرات السكان بإخلاء منازلهم، بعد ثوران البركان.

كما أصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما، الذي أطلق سحبا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 2.5 كلم من الفوهة، حيث بلغ ارتفاع الدخان 300 متر وامتزج مع السحب.

فيما رفعت الوكالة إلى المستوى الخامس إنذارها لمنطقة ساكوراجيما، وهو المستوى الأعلى، وقبل الثوران كان الإنذار عند المستوى الثالث الذي يحظر دخول الجبل.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أظهرت مشاهد تلفزيونية تفجر صخور جمرية، وتصاعد الدخان الداكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاغوشيما.

من ناحيتها أشارت السلطات اليابانية إلى عدم ورود أي تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار، لافتة إلى أن البركان ثار 4 مرات، وبلغ ارتفاع السحابة الدخانية 1200 متر، موجهة بسرعة العمل من خلال تعاون وثيق مع البلدية المحلية، لضمان تجنّب الأضرار، بما في ذلك عبر عمليات الإجلاء.