الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الرماد امتد لـ2.5 كلم.. شاهد.. لحظة ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. استقرار اليورو والدولار
تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. مذكرة تفاهم لإعادة ترميم مستشفى بن الخطيب في بغداد
أسعار الذهب في المملكة اليوم.. عيار 21 يتجاوز 182 ريالًا
ظاهرة ارتفاع الإسفلت في حفر الباطن ليست الأولى.. تكررت قبل 9 أشهر
“العدل” توضح خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة عبر بوابة ناجز

أحدث الأخبار

الرماد امتد لـ2.5 كلم.. شاهد.. لحظة ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان

الرماد امتد لـ2.5 كلم.. شاهد.. لحظة ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان
٠٣:٤٢:٢٨ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ثوران بركان ساكوراجيما في اليابان.

فيما طالبت السلطات المحلية في جنوب اليابان عشرات السكان بإخلاء منازلهم، بعد ثوران البركان.

كما أصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما، الذي أطلق سحبا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 2.5 كلم من الفوهة، حيث بلغ ارتفاع الدخان 300 متر وامتزج مع السحب.

فيما رفعت الوكالة إلى المستوى الخامس إنذارها لمنطقة ساكوراجيما، وهو المستوى الأعلى، وقبل الثوران كان الإنذار عند المستوى الثالث الذي يحظر دخول الجبل.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أظهرت مشاهد تلفزيونية تفجر صخور جمرية، وتصاعد الدخان الداكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاغوشيما.

من ناحيتها أشارت السلطات اليابانية إلى عدم ورود أي تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار، لافتة إلى أن البركان ثار 4 مرات، وبلغ ارتفاع السحابة الدخانية 1200 متر، موجهة بسرعة العمل من خلال تعاون وثيق مع البلدية المحلية، لضمان تجنّب الأضرار، بما في ذلك عبر عمليات الإجلاء.

الكلمات الدلالية:
اليابان بركان ساكوراجيما ثوران بركان عمليات إخلاء

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. ترقية 401 مستخدم للوظائف الإدارية بـ«تعليم الرياض»

بالأسماء.. ترقية 401 مستخدم للوظائف الإدارية بـ«تعليم الرياض»

منذ 5 سنوات
مصرع المبعوث الخاص لزعيم «الحوثيين» متأثراً بجروحه في طهران

مصرع المبعوث الخاص لزعيم «الحوثيين» متأثراً بجروحه في طهران

منذ 7 سنوات
روسيا: سندرس توجيه ضربات في العراق إذا تلقينا طلباً من بغداد

روسيا: سندرس توجيه ضربات في العراق إذا تلقينا طلباً من بغداد

منذ 7 سنوات
تطبيق مجاني يحافظ على شحن البطارية في أجهزة آندرويد

تطبيق مجاني يحافظ على شحن البطارية في أجهزة آندرويد

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *