تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. مذكرة تفاهم لإعادة ترميم مستشفى بن الخطيب في بغداد

تواصل – فريق التحرير:

وقّعت المملكة اليوم، مذكرة تفاهم مع العراق، تنصّ على إعادة ترميم مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وذلك تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسارعت المملكة باتخاذ هذا القرار عن طريق سفارتها في بغداد، وتم إبلاغ الجانب العراقي أن خادم الحرمين تبرع بالمبلغ اللازم لإعادة تأهيل هذا المستشفى.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإعادة إعمار مستشفى ابن الخطيب في بغداد، من قبل الصندوق السعودي للتنمية.

وأكدت أن مذكرة التفاهم وقعت بين وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع ترميم الأجنحة المتضررة من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وأضافت أن السفير العراقي في المملكة، عبد الستار هادي الجنابي، وقع عن الجانب العراقي على المذكرة بناءً على المنحة المقدمة من حكومة المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة المملكة لدى العراق عن صدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتبرع المملكة لإعادة تهيئة المستشفى كهدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي، لافتة إلى أنه تم استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

وكان حريق قد اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 من إبريل الماضي، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أكسجين، ما أسفر عن مقتل 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.