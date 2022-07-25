القبض على مواطن في عسير بحوزته 13.578 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي (صور)

وجرى إيقافة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وكانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت القبض، اليوم، على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، لترصدهم مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية.

وأوضحت الشرطة، أنهم يقومون بإيهام المستخدمين بتقديم المساعدة لهم في تنفيذ الخدمات البنكية، والاحتيال عليهم والحصول على بطاقاتهم وأرقامها السرية، واستبدالها ببطاقات أخرى وسحب مبالغ منها وإجراء عمليات شرائية.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق.

كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنة نشرت مقطعًا مصورًا بهدف جذب المارة وممارسة سلوك التسول وذلك لغرض زيادة عدد متابعينها.