الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن في عسير بحوزته 13.578 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي (صور)
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القبض على مواطن في عسير بحوزته 13.578 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي (صور)

القبض على مواطن في عسير بحوزته 13.578 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي (صور)
٠٢:٤١:٢٠ م، الإثنين، ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة في منطقة عسير على مواطن بحوزته (13,578) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها.

وجرى إيقافة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وكانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت القبض، اليوم، على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، لترصدهم مستخدمي أجهزة الصرافات الآلية.

وأوضحت الشرطة، أنهم يقومون بإيهام المستخدمين بتقديم المساعدة لهم في تنفيذ الخدمات البنكية، والاحتيال عليهم والحصول على بطاقاتهم وأرقامها السرية، واستبدالها ببطاقات أخرى وسحب مبالغ منها وإجراء عمليات شرائية.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق.

كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنة نشرت مقطعًا مصورًا بهدف جذب المارة وممارسة سلوك التسول وذلك لغرض زيادة عدد متابعينها.

 

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الكلمات الدلالية:
أقراص الأمن التداول الطبي عسير

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