ظاهرة ارتفاع الإسفلت في حفر الباطن ليست الأولى.. تكررت قبل 9 أشهر

تواصل- فريق التحرير

يبدو أن ظاهرة ارتفاع الإسفلت في حفر الباطن لم تكن جديدة، وإنما حدثت قبل ذلك على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز عدة مرات.

وبحسب تصريحات مقيم باكستاني، فإن إسفلت الطريق المقابل لورشته يرتفع عدة مرات بشكل ملحوظ ثم يعود لوضعه الطبيعي، وأن هذا الأمر تكرر عدة مرات كان أولها منذ ما يقارب 9 أشهر وآخرها قبل شهر، وفقًا لـ”المواطن”.

اقرأ أيضًا:

تشقق وانبعاث أبخرة.. القصة الكاملة لـ”انتفاخ الإسفلت” بحفر الباطن (فيديو وصور)

وكان حدث غريب قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقبل يومين حدثت تشققات بالإسفلت في أحد المواقع بمحافظة حفر الباطن، بعدما وثقه أحد المواطنين.

التشققات الأرضية بالإسفلت في أحد الطرق بمنطقة حفر الباطن، أعقبها خروج أصوات غريبة وغليان من باطن الأرض.

وبحسب “الإخبارية”، ظهرت أصوات غريبة وانبعاث للأبخرة بعد حدوث تشقق الإسفلت بأحد الطرق الرئيسة بالمحافظة، ولم يتم الوقوف على الأسباب حتى الآن.

من جانبها، باشرت أمانة حفر الباطن الموقع بإغلاقه، وتم حفر المكان المعني على عمق 6 أمتار، ولم تحدد حتى الآن أسباب التشقق وخروج الأصوات الغريبة التي أثارت تساؤل الجميع.

وأوضح تقرير قناة الإخبارية، أن مؤرخين أرجعوا ما حدث إلى أن المنطقة هي مواقع آبار قديمة، ومن المحتمل أن تكون أحد أسباب حدوث التشققات المشار إليها.

المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن، سعود الصقري، أكد أنه لا يعرف حتى الآن سبب الانتفاخ المفاجئ للطبقة الإسفلتية بطريق الملك خالد، وأنه لا يوجد تصور دقيق للسبب الفعلي.

وأضاف أنه لسلامة المارة والمواطنين تم إغلاق الطريق ولا تزال أعمال الحفر مستمرة.

وأشار إلى وصول فريق استشاري من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان والنقل للبحث عن ماهية الحادث والمسببات الرئيسة ليتم علاجها، وفقًا لصحيفة “اليوم”.